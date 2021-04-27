雲林縣工業會理事長林萬宗、鉅鵬機械有限公司董事長林萬宗呼籲社會新鮮人不要講求八點上班，五點下班，多做不會損失，老闆的眼睛是雪亮的。（周麗蘭攝）

雲林縣今年徵才活動自4月29日起至10月將有7場，預估有500家廠商釋出3萬個職缺，雲林縣工業會理事長林萬宗、鉅鵬機械有限公司董事長林萬宗呼籲社會新鮮人不要講求八點上班，五點下班，多做不會損失，老闆的眼睛是雪亮的。

七場徵才活動分別是4月29日早上10點至下午4點在環球科大的校園徵才活動、5月5日早上11點至下午3點在雲科大的校園徵才活動、5月12日早上10點到下午3點的校園徵才活動、7月7日在縣立體育館的就業博覽會、10月30日在虎尾國小活動中心的就業徵才活動，以及斗六就業中心的「日日好薪情」活動，日期未定。

雲林縣府今（27日）舉行徵才聯合記者會，雲林縣工業會理事長、鉅鵬機械有限公司董事長林萬宗在致詞表示，百業百工都缺人，企業想要找的是「又好又穩定」的員工，以該公司經驗來看，10名新進員工最後只有3人穩定工作。

林萬宗說，以前是員工找頭路，現在是老闆找員工，雙方都要互相考評，從資方的立場來看，年輕人不要怕艱苦，蹲1年、2年、3年是值得的，不要強調一定8點上班、5點下班，重點是要讓老闆看到工作狀態，要回報、要互動，主管的眼睛都很亮的。

他表示，他也喜歡找在地的員工，他在徵才公司登廣告沒甚麼用，碩士、博士也不一定做得住，還不如親朋好友介紹來得有效，新鮮人找工作前要把自己定位好。

至於新鮮人評估公司的重點，林萬宗認為要注意「制度好」、「有創新」、「公司有利潤」。

(中時 )