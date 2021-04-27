連日降雨讓高雄水情些微獲得緩解，但在如此嚴峻情況下，高雄市長陳其邁仍不敢掉以輕心，27日到農水署九曲工作站，視察抗旱鑿井工程進度，並買飲料慰勞辛苦的工作人員，目前該處已經完成3口水井，每日約可多供應9000噸水量，水井未來將持續增加至32口，希望在沒下雨的情況下，仍可保持橙燈狀態，避免進入供5停2的紅燈窘境。

陳其邁抵達現場後，先聽取水利局人員簡報，隨後勘驗鑿井工程進度，目前已經開鑿完成的3口水井，每口每日出水量可達3000噸以上，預計月底前會完成8口水井，工程團隊力拼於5月中旬完成32口水井，屆時全數完工後，共可提供9.6萬噸的調度水源。

水利局表示，目標開鑿的32口水井，分布在九曲工作站、竹寮取水站及高雄給水廠附近，被抽出的水源會送至澄清湖水庫及各淨水場，由自來水公司調配，穩定全市供水。

此外，因為高雄地區近日受鋒面影響降雨，澄清湖蓄水量已提升至136萬噸，51.7％庫容，主要水源高屏堰川流量略有上升，相關單位也在曹公圳九曲堂取水口加設10台移動式抽水機，每日可提供3萬噸調度水源，5月底32口水井全數完工後，共可以為高雄每日增加12.6萬噸水源。

陳其邁也指示市府團隊要超前部署，並做最壞打算，就算到6月中旬前都沒有下雨，或是降雨量不足，在這期間還可以保持減壓供水的橙燈狀態，避免進入供5停2的紅燈警戒，他認為有十足信心可以克服、平安度過旱災的挑戰，同時也呼籲市民持續落實節水措施，重申省水的目標與重要性。

(中時 )