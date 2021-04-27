苗栗市1家水果行遭竊，警方由監視器畫面循線逮獲謝姓竊嫌，。（苗栗警分局提供／謝明俊提供）

謝姓男子日前涉嫌利用深夜潛入苗栗市1家水果行偷水果，謝嫌為防店家發現，刻意對每1種水果都偷一點，但仍抵不過負責人眼睛，發現遭竊後立即報警，轄區苗栗警分局循線追出謝嫌涉案，日前將謝嫌逮獲到案，詢後依法辦。

苗栗分局北苗所日前接獲徐姓民眾報案稱，日前他在清晨開門營業時，發現有水果掉落地面，查覺有異，經調閱店內監視器，發現同日凌晨2時40分許，有一名宵小闖入水果行行竊水果，並專偷高單價水果，店家因而報警追查。

警方查看監視器畫面，發現這名竊嫌摸黑潛入，持自備手電筒左顧右看，偷完還將水果整理堆放完整，以防被店家發現，但仍被水果攤老闆識破報警查辦。

北苗所警方受理後連日調閱沿路監視器，發現竊嫌行竊後騎乘腳踏車走小巷道，再轉成步行規避警方查緝，但經警方擴大調閱周邊監視器後鎖定竊嫌，25日逮捕謝嫌，謝嫌坦承犯案，詢後由警方依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )