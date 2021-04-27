過去1年在疫情的影響下有許多企業福利縮水，但也有不少重視員工價值的企業，在難關中仍然善待每一位同仁，像是「全國動物醫院」針對員工福利部分，於各分院不定期舉辦院遊、聯誼活動等，同仁家中寵物的醫療服務或動物百貨等，都享有7折至成本優惠價。

重視社會企業責任，「全國動物醫院」也榮獲多次「優良企業獎」，同仁可時常配合公益團體義診活動，落實社會企業責任，從中學習到專業寵物醫療照護知識與技能，及協助考取國際級寵物營養師證照等。目前「全國動物醫院」在北中南都有獸醫師、獸醫助理、客服等職缺歡迎想投入寵物醫療服務的生力軍加入。

重視員工進修「全國動物醫院」也有完整的職前與在職訓練，包括獸醫師的再教育學分、醫師助理的院內數位課程，及為熱愛小動物的高中生、大專校院獸醫系在學學生，提供「見習計畫」、「種子實習計畫」。

同時也提供培訓金鼓勵同仁可自行在外學習動物相關知識，例如寵物行為課程等，第1年到職的同仁當年有1500元培訓金，往後每年增加500元。期盼體系獸醫師在各專長的小動物醫療領域，積極地進修並累積臨床經驗，且藉由病歷系統讓體系內各分院之間的病歷、醫療紀錄同步，透過院內的專業分工，力求每位來就診的毛孩皆能接受最專業的醫療照護。

在疫情之下一樣照顧員工的還有「日藥本舖」，儘管去年業績受疫情衝擊不小，因「日藥本舖」視人才為企業寶貴資產，就算在肺炎疫情最艱困的時候，大家因買不到口罩而人心惶惶時，「日藥本舖」不但沒有把口罩放在店頭銷售搶財，反而以員工為優先，免費送給員工1人1盒，暖心舉動感動同仁。

隨著景氣回溫、內需消費增加，目前開出的職缺包括有內勤採購、店鋪人員以及藥師，歡迎有意轉職的朋友加入日藥這個幸福的大家庭。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，好的企業更值得員工共同打拚，鼓勵員工穩定久任，在職場上一展所長，1111人力銀行「找工作送1萬」活動，只要起透過1111人力銀行主動投遞履歷，經面試、錄取並正式報到任職後，就可以透過網站登錄，報名申請獎金，正式任職滿3個月，並符合相關條件，可以領到最高1萬元獎金，從企業與員工共好的角度出發，為企業攬才、留才。

(中時新聞網)