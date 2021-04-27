第二家開業的純網銀「連線商業銀行」LINE Bank 22日開業首日就出現當機逾兩小時的窘境，成了「斷線銀行」，但在代表性角色熊大、兔兔的魅力下開戶數仍爆衝。銀行局副局長黃光熙27日指出，截至4月27日下午3點30分，LINE Bank的第一類帳戶開了1,157戶、第三類帳戶達41,817，共42,974戶，而對於開業首日當機問題，已申報重大偶發事件，銀行局要求提完整報告。

黃光熙指出，LINE Bank在4月22日下午五點正式對外營業，當天6點銀行局就接獲該行系統發生問題、無法完成開戶，銀行局要求儘速排除，22日晚間10點已恢復正常運作。關於無法連線的問題LINE Bank已通報重大偶發事件，銀行局會依通報請該行提完整報告。

至於還未拿到執照的將來銀行，黃光熙表示，將來銀行已函報新任總經理至銀行局，會審核其資格條件，審核期間會對其各項問題要求改善處理、請銀行做處置，必須完成各項審查後才會核發執照。

(工商 )