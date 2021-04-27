高雄師範大學攜手ViewSonic發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果，由高師大校長吳連賞與ViewSonic董事長朱家良共同主持，ViewSonic捐贈10台86吋智慧互動電子白板。

教育部國教署代表王淨婷表示，在全球數位科技浪潮下，政府積極推動台灣科技教育，除特別委託高雄師範大學工業科技教育學系大力推動科技教育外，更希望透過學術單位號召各界力量投入，以落實、扎根科技人才培育工作。此示範課程透過產官學三方合作，為數位教學課程發展樹立典範。

高師大校長吳連賞特別提到，為培養科技基礎人才，科技教育的推動透過動手實踐與設計思考的科技創新核心理念為基礎，運用數位教學創新模式幫助學校解決各種教學挑戰，進而加速落實科技教育的發展。從我們與ViewSonic合作的遠距創新與科技實作示範課程的亮眼成果，看到數位教學模式已大幅提升學生學習意願及成效，同時也打破了實體教室距離的藩籬，為教育數位轉型帶來無限的可能。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良強調，ViewSonic近年積極推廣全球教育科技與佈署數位學習，全力支持台灣教育數位轉型。在此次合作中，協助示範學校導入ViewBoard智慧互動電子白板與myViewBoard數位教育平台，充分發揮教育科技解決方案的效益，未來也將提供myViewBoard給此計畫內所有學校免費使用，協助學校發展複合式教學。期盼集結教育生態系的力量，加速建構數位即時互動教學環境，以發展更多創新教學模式。

總計畫總主持人朱耀明指出，自2020年起，高師大科技輔導中心與10所示範學校共同發展「遠距創新與科技實作示範課程」，並感謝ViewSonic捐贈相關軟硬體，讓團隊研發創新數位教學模式，將生活科技與科技教育徹底整合。課程中運用ViewBoard智慧互動電子白板與myViewBoard數位教育平台成功打造複合式教學環境，除了增進實體教室內互動，也能應用在遠距教學中，提升學生學習興趣與效率。並在全台北、中、南區舉行四場示範研習課程，針對目標學校老師進行師資培訓。期盼透過複合式教學的力量，加速擴散與發展自造教育與科技，進而改善偏鄉學校所面臨的教學挑戰。

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