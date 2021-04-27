蘋果的下一代處理器M2已於本月開始量產，由台積電製造。最早將於7月份在MacBook筆電中使用。據報導，配備M2處理器的MacBook原定於今年下半年上市。

最近，研究機構TrendForce報導稱，蘋果計劃在2021年下半年推出帶有mini-LED螢幕的新款14英寸和16英寸MacBook Pro機型，與之前的報導一致。這些筆記型預計將由蘋果的矽晶片驅動，並採用可恢復SD卡插槽和HDMI端口的新設計。

人們對新的高階MacBook Pro機型抱有很高的期望，因為Apple可能會為這些筆記型電腦配備M1晶片（M1X或M2）的升級版。據可靠的消息來源聲稱，Touch Bar將被物理功能鍵取代，並且MagSafe磁力充電線將再啟用。

到目前為止，Apple已更新了四款具有Apple Silicon晶片的Mac機型，包括24英寸iMac，13英寸MacBook Pro，MacBook Air和Mac mini。蘋果先前曾表示，從英特爾處理器的過渡將在2022年WWDC全球開發者大會前後完成。

(中時新聞網)