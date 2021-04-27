睽違了70天，職業女網好手謝淑薇再度出賽，本周挑戰西班牙馬德里紅土賽事，今天在會外賽單打首輪登場，面對生涯首次過招的羅馬尼亞選手克莉絲提安（Jaqueline Cristian），以1比6、7比6（8比6）、6比0過關。

馬德里這站賽事是ATP和WTA共站的比賽，也是女單目前世界排名第65的謝淑薇，繼2月份澳洲網球公開賽女單挺進到8強的驚奇之旅後，首場正式賽事，開局她還在找球感，前兩個發球局都被破發，短短28分鐘就被單打世界排名第147的克莉絲提安先下一盤。

第二盤謝淑薇熱機完成，前四局和克莉絲提安互保發球局，雖然該盤第5局謝淑薇連掉3分再度出現破發點，並被對手再次破發，下一局小薇立刻回破回敬，接下來兩人又一路互保發球局，進入搶七謝淑薇第一分發球分就被破，但隨後連拿4分取得領先，並率先出現盤末點，經過幾分拉鋸，謝淑薇8比6扳回一城。

進入到決勝第三盤，謝淑薇更加進入狀況，儘管曾面臨過4個破發點危機，都順利守下，連下6局、毫不留情地賞對手一個「甜甜圈」，漂亮晉級。

除了單打，謝淑薇也將和比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）搭擋女雙，希望在法國網球公開賽之前累積默契。

(中時 )