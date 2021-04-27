新冠肺炎疫情爆發，在各行各業一片慘澹之際，海運業受惠於全球缺櫃、運價飆高等因素，整體業績反倒逆勢成長，員工不僅年終領好領滿，薪資更是上漲不少。根據交通部統計，海運業去年平均每人每月總薪資為10萬135元，相較前年提升9,652元，年增10.67%，位居運輸及倉儲業之首，前景相當看好，成為如今備受關注的明星產業之一。

吸金產業也吸人才，著眼海運業好「薪」情，不少民眾爭相加入行列，網友江南有丹橘蒐羅3名求職者的面試心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」。3名求職者皆是應徵萬海航運，職缺分別為「業務代表／全球貨櫃管理師」、「碼頭作業管理師／工程師」、「港埠經營管理師」，分為筆試、口試兩大階段。

3名求職者的筆試內容皆十分相近，包括英文、適職測驗及時事題。英文共40題，聽力6題、克漏字及閱讀測驗34題，聽力類似多益的雙人對話，題本不會印題目，僅有選項，因此需要專注聆聽，克漏字則會考到文法概念。其中1名求職者指出，萬海航運的英文測驗比陽明、長榮更有難度，是所有海運公司裡最難的。

適職測驗與智力測驗類似，考邏輯、圖形、算術、文意理解等題型，求職者表示，因範圍廣大，建議把準備時間花在其他項目上。時事題是選擇題，內容範圍涉略廣泛，2019年的考題包括中美貿易、川金會、大甲媽祖遶境、日本新年號、共享經濟等。

口試階段為應徵「碼頭作業管理師／工程師」的求職者分享，先是中文面試，並無問到非常專業的問題，主要詢問個人特質、履歷及適職問卷內容等，求職者認為，應是測試反應與是否適合碼頭工作居多。再來是英文面試，氣氛相對嚴謹，主要測試英文能力，詢問自我介紹、離職原因、邏輯問答題等，進行到後半部有換回中文面試。

求職者指出，錄取後會再分配部門，可能被分配到總務課（費用、放行、查驗）、作業課（船邊裝卸）、管制課（貨櫃進出站、空櫃管制、結關切單）與廠務課（船編及場地裝卸規劃、排艙），有些需要輪3班，有些則不需要，運氣成分佔大多數。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，海運業是現今許多人搶破頭的行業，也因競爭者眾，想要脫穎而出得花更多功夫，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開眾多雷點或無心之失，還可獲悉有利於應考現場的種種訊息，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)