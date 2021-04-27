瑞莎代言3M全系列防瞞寢具。（3M提供）

瑞莎首次與女兒一同成為防瞞寢具代言人，昨（27）日參加品牌記者會除帶著旗下瑞星韻律體操隊到場表演，更自曝在拍攝宣傳影片時，女兒NIKA對著飾演陌生男演員喊道「我不認識他，我不要跟他上床」，拒絕與他共躺在一張床上，即使瑞莎哄道「叔叔很棒、很帥、有帶糖果唷」，NIKA依舊拒絕承認「假爸爸」，最後以全程不看假爸爸的方式完成拍攝，雖然因這小小插曲折騰半小時，但作為首次於鏡頭前演出NIKA表現卻十分亮眼，她僅花2、3分鐘就拍完廣告畫面，甚至比媽媽還要早收工。

除女兒對假爸爸有意見外，瑞莎老公也問道為何沒找他來演，甚至還說「我比他帥、我覺得他長得還好」，但瑞莎表示老公個性低調並不是有意想出演，僅是小吃醋、說說而已，不過談到如何與品牌結緣深聊才知竟是因老公的過敏體質，瑞莎「他（老公）很容易過敏，早上起床總是打噴嚏」，但在嘗試換寢具後改善不少，因此自NIKA尚未出生就為她準備好防瞞床寢，更笑說「她真的是最佳代言人，從出生第一天就用，沒用過其他品牌」。

(中時 )