電池模組廠順達（3211）公布第一季財報，在揮別疫情衝擊之下，順達首季獲利2.25億元，較去年同期大增144.56％，約略與去年第四季持平，首季每股盈餘1.53元，為最近七年同期新高紀錄。

順達27日公布第一季度財報，去年同期受到疫情、大陸工廠延遲復工衝擊，創造一個相對較低的比較基期，2021年筆電產業雖然持續壟罩在缺料的陰霾之下，但筆電品牌廠看好筆電需求維持高檔不墜，工作、生活型態的改變，拉動筆電需求今年持續成長，順達第一季繳出相對亮麗的成績單。

順達第一季營收達51.6億元，年增74％，毛利率、營益率分別達9.41％、6.13％，與去年同期8.91％、3.76％相較，繳出雙率雙升成績單，但與去年第四季相較，則雙雙下滑，累計今年第一季獲利2.25億元，年增144.56％，每股稅後純益1.53元，為最近七年以來同期新高紀錄，幾乎已達往年的旺季獲利水準。

2020年疫情改變工作、生活型態，帶動筆電需求大幅成長，順達去年財報已經相當突出，全年每股盈餘突破半個股本，達7.02元，董事會決議配息6.5元，已經創下近八年新高紀錄，盈餘發放比率貼近93％，順達將於6月7日召開股東常會。

(工商 )