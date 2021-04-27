本周為超級財報周，特斯拉、微軟、蘋果、臉書等科技巨頭財報即將公布。全球新冠疫情持續增溫，印度單日新增確診再刷新高，土耳其宣布全面封鎖，可留意疫情概念股申豐、南帝，能源股隨油價反彈，道瓊指數下跌 61.92 點，那斯達克指數上漲 121.97 點，台積電ADR上漲 2.38%，聯電 ADR上漲 5.47%。

今日台股陷入盤整，個股表現，傳歐盟有意拿出巨額補貼，邀請英特爾、台積電和三星設廠，打造屬於歐盟的半導體產業鏈，但台積電低調，不回應此傳言，今日股價在605元到611元之間狹幅震盪，終場收在610元。

聯電與聯發科明日舉行法說會，雖然市場預期將釋出利多，但這兩檔股票今日沒有受到激勵而上漲，聯電終場下跌1.3元，收在60.5元；聯發科則是在平盤上下游走，終場收在1065元。

受惠於面板報價續漲，面板股今天表現不錯，友達、群創、彩晶皆有3%~8%左右的漲幅。其他電子權值股，大立光、中鋼、廣達、華碩等均遭到調節，股價下挫 1-2%；鴻海、台達電、南亞等則逆勢上漲。早盤攻上 17630 點歷史新高，隨即引爆賣壓，盤中一度跌破 17500 點關卡，高低震盪 140 點，不過，低接買盤湧現，帶動加權指數翻紅，上漲 23.61 點，收在 17595.9 點，成交值 4960.07億元。

土洋法人對作，三大法人合計買超0.55億元，其中自營商賣超14.97億元，投信賣超14.02億元，外資及陸資買超29.54億元。

傳產方面，今天鋼鐵族群漲多拉回整理，並沒有延續昨天的漲勢，但法人表示，像是美國推出基礎建設相關政策，在此次2.3兆美元（約台幣64兆）投資計畫中，公共工程、住宅營建、新能源車等項目都與用鋼需求息息相關，在鋼市榮景下，中鋼、中鴻的獲利表現可望受惠。

航運類股走勢依舊強勁，因北美運價再寫下新高，帶動貨櫃三雄今天股價全面走揚，航運股指數盤中漲幅最大，陽明一度攻上漲停，但終場上漲8.43%、收在72元；長榮小漲0.91%、收在77.5元。

操作建議，指數擺兩旁，個股放中間，只買強勢股，拉回到5日線再介入，切莫追高，持股在六成以內。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)