華航機師染疫風暴持續擴大，台科大日前傳出65名師生曾和染疫華航機師同場參與清真寺活動，校方表示，希望採取更嚴謹的防疫措施，因此宣布今（２７日）開始實施遠距教學至5月3日，而台大與台師大也相繼跟進。《中時新聞網》獨家專訪前衛生署署長楊志良，提到總統蔡英文曾說要做最透明、最會溝通的政府，他怒批：「很多事情都不透明，所以有溝通跟沒有溝通，其實相差不大。」

衝擊校園防疫終戰恐失守？ 楊志良：蔡政府漏洞多

楊志良認為此事跟部桃群聚感染事件相比較，這次機師染疫較為嚴重的原因是，感染來源無從查起，疫苗對變種病毒來說是否有效？蔡政府對疫情管控一下很嚴一下又很寬，如此一來就容易出現漏洞。台灣防疫期間，上半場已打得很好，下半場更不能失守。對此，楊志良又以國人期待的疫苗舉例說明，「從去年二月講到現在，政府說的話頻頻有出入，導致民眾不敢抱太大期望，因為狼來了！大家就不敢去相信。」

台北市長柯文哲在臉書寫下「防疫視同作戰，蒙著頭作戰，能贏嗎？」。(圖/柯文哲粉專)

台北市長柯文哲日前在臉書上寫下「全球疫情相當嚴峻，染疫機師與北市校園師生在台北清真寺一起做禮拜，但台北市政府衛生局卻沒接到中央通知相關資訊，防疫視同作戰，蒙著頭作戰，能贏嗎？」楊志良表示，柯市長作為地方首長，他的管轄區裡，沒第一時間得到這些資訊，會有這樣的抱怨，疫情指揮中心應好好檢討，除了做橫向聯繫外，應該隨時上緊發條。

(中時新聞網)