最近國防部欲成立「後備動員署」。（示意圖／資料照片）

為推動後備戰力改革，國防部將新設防衛後備動員署，署長為定編中將，首長、副首長規畫設置2軍職、2文職，並把後備指揮部改隸防衛後備動員署。依國防部送達立院報告指出，防衛後備動員署為中央三級機關，性質一如海巡署，隸屬國防部。

對此，中華戰略學會研究員、前海軍艦長張競博士在臉書指出，本法制案究竟是希望透過修法進行體制重整帶動政策興革，抑或是面臨行政運作上之窒礙，所以希望透過組織重整，在既有章法與法治原則下，繼續維持原運作方式？

他表示，如果是修法進行體制重整，總統身為三軍統帥，自然就必須下達政策指導，絕對不可能袖手旁觀。而行政院長對於國防政策指導，總不會毫不指導，將所有事情一股腦推給國防部來辦，讓國防部孤獨地背起防衛動員之十字架，而行政院長只會拿起掃帚來抵抗，這實在就太讓人不能理解了。

張競強調，後備動員若缺乏來自三軍統帥與行政院高層強力支持與背書，必然會讓國軍行政單位成為無人關注之孤兒，因此籲請立法院各位委員必須重視，到底府院高層對本案是如何指導，否則修法後所產生效應，絕對難以樂觀。

他認為，本案受到社會關注，其實就是因為缺乏溝通，無法讓社會以及立法院理解其迫切性。希望本法制案不必又搞成朝野角力強行過關，這樣強硬摘下果實，絕對無法達到政通人和各方皆贏結局。

張競最後特別提到，本案是否可先透過「實驗編裝」模式，加以驗證後，再來推動後續立法？獲得實際運作經驗與數據，在立法過程中，應當會更加合理，說服力道應當亦更充足。

(中時新聞網)