高雄市長陳其邁27日下午前往大樹關心玉荷包旱災造成之農損，向農民表示會指示區公所及農業局針對農損從寬認定，盡速完成災情確認，向中央爭取現金救助，幫農民度過難關。（林雅惠攝）

大樹區果樹產銷班第8班班長劉武利說，他種植約3公頃面積的荔枝園，今年受到乾旱影響，荔枝落果約3成，1公頃就損失近50萬元，農民靠天吃飯叫苦連天，希望政府能夠農損補助，降低損失。（林雅惠攝）

高雄旗山、大樹玉荷包因持續乾旱，導致著果不良及落果現象，市長陳其邁27日下午前往大樹關心玉荷包旱災造成之農損，當場指示區公所及農業局針對農損從寬認定，盡速完成災情確認，向中央爭取現金救助，與農民共度難關。

高雄荔枝有3088公頃，集中在大樹區1825公頃、旗山區529公頃、杉林區239公頃、內門區227公頃為主，玉荷包為其主要品種，面積全台第一，約有2400公頃，年初低溫，開花率普遍有8至9成，因玉荷包開花分為早花、中花及晚花三個梯次，受到持續乾旱及酸雨影響，目前產區著果率約3至5成，早花和晚花玉荷包災情尤為明顯，落果嚴重，目前荔枝農損各區通報已有734公頃、農損3097萬6000元。

大樹區果樹產銷班第8班班長劉武利說，他種植約3公頃面積的荔枝園，今年受到乾旱影響，荔枝落果約3成，1公頃就損失近50萬元，農民靠天吃飯叫苦連天，希望政府能夠農損補助，降低損失；第9班班員黃新進說，他種了12公頃的玉荷包，現在僅剩2成有結果，損失上百萬元。

農業局表示，針對荔枝旱災農損，已邀集改良場及農糧署確認災情嚴重程度，並向中央爭取天然災害救助，待中央公告，會依玉荷包或黑葉品種，每公頃有9萬或6萬元救助，請受災損失2成以上之農友，務必於公告後10日內，向土地所在地區公所申辦現金救助；另外，農業局也爭取梅及茶的現金救助，救助金額分別為梅每公頃6萬及茶每公頃5萬，減輕旱災影響及損失，並協助恢復生產。

(中時 )