觀察從CoCo都可部分產品漲價，益禾堂、1點點全線上調1元（人民幣，下同）等行動，讓大陸新茶飲業者，特別是10到20元產品賽道正經歷「漲價潮」。有人認為「奶茶漲價，我的快樂不在了」，也有人表示奶茶價格已經太過離譜，也讓業者陷入兩難，面對各類原料成本今年大漲，價格不漲會讓利潤空間被擠壓，卻又擔心漲價的顧客給出負評差評甚至不再上門。

但實際這波漲價早有跡可循，從年初大宗商品價格上漲，包含銅、不銹鋼、鋁、PC、塑膠粒子等材料都在漲價，這些都是茶飲設備、杯子、外賣包裝的重要原料。

甚至食材影響更是直接，例如香水檸檬減產後價格翻了4到5倍，到目前還沒回調，市場價格如今在每斤20元左右。

此外，大陸今年元旦開始的「吸管禁塑令」也給很多茶飲門市「沉痛一擊」。由於用成本相對較低的紙吸管引來各種負評。面對客訴，很多茶飲品牌改換用PLA吸管，但換算下來平均一根成本比之前的塑膠吸管要貴1毛多

(旺報 )