【遊戲橘子新聞】遊戲橘子攜手Kakao Games共同營運的韓國小說IP同名手遊《月光雕刻師》，即將迎接開服半周年，於5月將歡慶大改版！遊戲內【夥伴系統】將全面升級，不僅取消夥伴使用時效、新增多種夥伴能力，更新增了合成夥伴功能，讓冒險者能更依據遊玩情境，自由選擇夥伴！此外，本次新增五大地圖和三大副本，不只增添遊玩豐富度，冒險者將有機會在新地圖中獲得高等稀有裝備，大幅強化戰鬥力！為了回饋冒險者，官方特地規劃多重登入送活動【天天登入beanfun!送虛寶】，並加碼送有閑商場優惠券、GASH優惠券，還可再抽最高999元零用金，請冒險者們鎖定官方網站及粉絲團，關注最新活動資訊！

夥伴系統全面進化！取消夥伴時效限制、更多夥伴功能、更多buff、還能自由合成！

《月光雕刻師》在5月版本更新後，【夥伴系統】將全面進化為【高級夥伴系統】，從此冒險者不必再透過有時效限制的「夥伴召喚券」，可透過「夥伴轉蛋」獲取更多不同的夥伴角色，並且更新為「開啟制」，可永久陪伴冒險者進行冒險！

同步新增夥伴功能，例如：可提高採集／釣魚／狩獵經驗值、增價負重量，限定晚上或白天啟動的特殊BUFF；此外，「高級夥伴」還能增加冒險者攻擊力／命中率，讓冒險者因應不同遊玩情境，自由搭配選擇！

系統新增「合成夥伴」功能，冒險者可將重複獲取的夥伴，透過合成機制合成，將有機會獲得更高級的夥伴，擁有更強大多樣的BUFF能力，再次展現《月光雕刻師》靈活、高自由度的遊玩特色。

《月光雕刻師》高級夥伴系統

七大活動、五大地圖、三大副本同步開放！取得金色傳說裝備素材「黃昏的魔水晶」！

正式改版後，官方將開放全新城鎮「索穆倫自由城」，和高等地圖「索穆倫東部」、「本薩河」、「勒加斯外郊」，地圖等級到達Lv.250，除了有各種新怪物可挑戰，成功擊敗怪物，還有機會獲得製作金色五階裝備所需的「黑色碎片」，想換武器的冒險者們，立即挑戰新地圖吧！

《月光雕刻師》傢俱賣場上線！本次同步開放的特殊地圖「摩登市集」，會將販售中的傢俱組合，分別依照當季傢俱主題，各個樣品屋中展示，冒險者不必再透過傢俱圖示，想像布置出來的的模樣，可直接在樣品屋內，體驗完整的氛圍。

此外，也推出難度更高的新副本關卡，單人副本「瀑布洞窟」、團隊副本「賽思的迷宮」、突襲副本「飛龍的巢穴」，有機會獲得稀有裝備與時裝，以及金色五階裝備所需的「黃昏的魔水晶」。

官方將開啟七大活動，送出大量虛寶及稀有時裝，包含：【改版紀念點名活動】、【母親節活動】、【據點爭奪戰報名費折扣】、【200天紀念任務】、【托洛切特的祝福II】、【200日紀念200等點名活動】、【200日紀念等級達標活動】等。

《月光雕刻師》摩登市集

beanfun!獨家預熱活動登場！遊戲更名券beanfun!搶先送！

天天登入、再抽999零用金 立即與好友展開一場華麗的「道具/獎勵交換」吧！

為感謝冒險者對遊戲的支持，正式改版前將於beanfun!推出【神秘索穆倫-歡慶半週年】活動，4月27日中午12:00至5月10日23:59活動期間每日登入beanfun! 【遊戲】服務，戳戳獎勵帶回月光雕刻師虛寶、有閑150元優惠券、GASH商城 50元優惠券獎勵，累積參與7天活動即可獲得最終大獎「可愛的小黃帽子」，更有機會抽中300元零用金或全家購物金999元！

此外，beanfun!推出全新【背包交換功能】，玩家凡參與【神秘索穆倫-歡慶半週年】活動，透過背包與beanfun!好友合作蒐集「紙」與「筆」道具，即可前往遊戲內，向NPC完成更名券製作，搶先取得首次登場的更名券道具；不僅如此，beanfun!獨家再加碼，活動期間有參與背包交換活動的玩家，可加碼抽999零用金！

(科技)