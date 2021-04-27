延續國旅熱潮，晶華國際酒店集團罕見動員旗下晶華、晶英以及捷絲旅全台11家酒店，與台灣高鐵攜手合作，推出「美好搶先GO‧住晶華享優惠」的購票折扣，透過集團旗下各酒店的官網訂房、無論任何房型或專案，皆可以65折的超優惠價格加購高鐵車票，北高來回每人可節省千元以上的花費，一家四口出遊可節省的高鐵費、正可以拿來支付飯店的住宿費用，藉此衝刺國旅營收。

受到疫情影響，國境仍未開放，全台旅遊業者為此積極地推出各項優惠方案，政府也持續加碼，推出區域性的安心旅遊補助，期盼能帶動國旅熱潮，消費者國內旅遊時所使用的交通工具，除了自駕車之外、高鐵是最為廣泛被使用的選項，尤其是暢遊台灣西半部各大城市或旅遊景點時，台灣高鐵提供了極高的效率以及絕對的便利。

晶華國際酒店集團與台灣高鐵從去年開始就積極推動「鐵＋酒」(高鐵加酒店)的旅遊概念，從方便消費者、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上架構直接購買高鐵票的機制，透過一站式購足的服務介面，提供消費者最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格，集團旗下多間酒店與高鐵的聯票合作表現均十分亮眼，其中台北晶華酒店和台南晶英酒店更榮登2020年度全台總營收第一名和第三名的飯店。

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計11家酒店都有提供這項操作便利的優惠活動，無論是高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的宜蘭、礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住晶華酒店、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅並加購高鐵65折車票。

配合此次「美好搶先GO‧住晶華享優惠」的高鐵購票折扣活動，台北晶華酒店推出的超值一泊二食方案，每房每晚5,980元起，即可入住精緻客房，享用CNN推薦台北必吃的栢麗廳自助式早餐和豐盛晚餐，還可徜徉「城市星空電影院」，於頂樓泳池畔盡享美好的夜晚與精彩電影。台南晶英酒店的海東客房官網專屬優惠專案，兩人入住不含早餐另可以買一送一的優惠價加購晶華冠軍牛肉麵。

太魯閣晶英酒店所規劃的平日行館住房專案，平日入住行館可享用行館精心準備的早、晚餐、免費車站／機場來回接駁、交誼廳午茶輕食及紅白酒無限暢飲，並體驗由專業領隊帶領的精彩半日遊行程，度過一個遠離城市喧囂、春意盎然的山水假期。

(中時 )