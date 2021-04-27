西螺農會黃金粽的材料。（周麗蘭攝）

台農76號黃金米的胡蘿蔔素含量高，外觀看起來金黃，西螺農會以6：4的黃金米、糯米比例，加上豬肉與花生，包成黃金粽。（周麗蘭攝）

雲林西螺農會為推廣台農76號「黃金米」，這3年來在端午節推出「黃金粽」，不少消費者青睞，去年因黃金米庫存不足停賣1年，該農會向農民追加契作5公頃，今年端午節將恢復供應黃金粽，29日開放預訂，今年價格每顆漲3元。

台農76號黃金米的胡蘿蔔素含量高，外觀看起來金黃，命名為「黃金米」。西螺農會以6：4的黃金米、糯米比例，加上豬肉與花生，包成黃金粽。

去年受氣候影響，農民種的黃金米產量減少2成，今年農會與農民增加契作5公頃，西螺農會表示，黃金米產量本比一般米的產量少，一分地只有1200公斤收成，通常做為添加米，適量加入一般米煮成飯吃。

西螺農會總幹事廖錦富說，黃金米最主要是吃健康的，不是在吃飽的，糯米粽子加入黃金米，吃了比較不會脹氣。

西螺農會每年推出黃金粽都供不應求，喊卡還是有人要訂，今年將於4月29日開放預訂，以往每串10顆250元，今年受粽葉、豬肉上漲因素，今年調漲每串280元。

(中時 )