日本桌球天后福原愛被直擊與「橫濱大谷翔平」早稻田學弟親密約會兼過夜，深陷不倫風暴代價大，不僅在日本新開設的公司開不到2個月就驚傳倒閉，老公江宏傑更是心死向高雄法院訴請離婚，早稻田學弟更是被爆出早已結婚有老婆，令福原愛人財兩失。然而現在更有網友發現，小倆口昔日恩愛LINE貼圖竟在此時悄悄竄上熱門官方貼圖排行榜，引爆PTT網友熱烈討論。

福原愛、江宏傑台日卓球CP婚變，引發中日台三地網友高度關注，然而今日台灣網友又發現新大陸，在PTT八卦版PO文詢問「有沒有江宏傑和小愛LINE貼圖的卦？」不解江宏傑與福原愛不是要離婚了嗎，怎麼還會有放閃貼圖，而且還在熱門排行榜上。

福原愛、江宏傑昔日恩愛貼圖突然竄上熱門榜。(翻攝LINE貼圖)

該PO文更是吸引PTT網友熱議，直呼貼圖真的太諷刺，「這個超諷刺啦」、「快收，要絕版了」、「這種諷刺的才有人想買好嗎」、「謝謝你愛我那張超諷刺」、「再出個橫濱大谷的湊一對啊」、「我買了，絕版品，買到賺到」、「這時用特別有梗」、「用這圖祝朋友新婚快樂，嘻嘻」。

福原愛今年2月下旬被日本媒體直擊與早稻田學弟在橫濱約會兼過夜，隨後福原愛也發出聲明，強調與對方有過夜，但沒有同住一間房間，之後更將行動不便的媽媽接回日本，留下一對兒女在台灣。後來與福原愛約會的男子，更被週刊爆料是已婚人士，還曝光其妻子的照片，有傳福原愛在得知對方已婚，打擊很大，已陷入誰也無法相信的崩潰狀況，至今未公開露面。

(中時新聞網)