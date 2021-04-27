位於台北市西門町的遠東百貨寶慶店將拆除重建，房仲業者預估，資產價值會有3、4倍的躍升，也看好遠百寶慶店重建搭上「西區崛起」題材；但要點燃百貨業東西區戰火，得有大刀闊斧的創新調整。

西門町指標建築遠百寶慶店已有約50年的歷史，遠百總經理徐雪芳今天透露，經董事長徐旭東點頭後，遠百寶慶店將啟動拆除重建工程。寶慶店現有營業規模為6000多坪，市場人士評估，預計打掉重建後，將有超過上萬坪營業面積，未來希望能吸引年輕客群，符合商圈的特性。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨對中央社記者表示，西門町容積率高，遠百寶慶店又符合危老重建的容積獎勵，加上百貨的集客力更強，預估重建後的資產價值應會有3到4倍以上的大幅提升，對業主來說是一大利多，應是近期這波危老建築改建潮中最受矚目的案子。

但徐佳馨也指出，西門町商圈的人流大部分都集中在徒步區，遠百寶慶店的人流並不如預期，屬於商圈中的「陰面」，相信「打掉重練」、做一些全新的規劃，能帶動這塊區域更加繁榮。不過，要看新建後百貨能否帶動人潮流動到周邊街廓，才會對附近店面租金有正面助益。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，百貨業版圖中，目前以信義區最為集中、熱鬧，集客率表現最佳；遠百寶慶店要想「復興」，勢必受限中規中矩的裝潢，加上場地已經近50年的歷史，很難吸引到真正有消費力、喜歡新奇事物的20歲至40歲客群，因此遠百要在西區點燃百貨業戰火，勢必要有一些大調整。

舉例來說，她指出，信義區百貨一樓的格局廣大，甚至可以賣車；而老舊建築一定會受限，無法做出創新規劃。因此遠百寶慶店從內裝、格局到空地規劃，都要有完整布局，才能吸引新的客群，並在疫情後招來國際觀光人潮。

她進一步說，近年來東區走下坡，只剩信義區百貨商圈撐盤，「西區崛起」的呼聲不斷出現，有雙子星計畫加持，加上西區許多商辦大樓陸續完工，市場對西區未來發展看好。

她認為，遠百寶慶店改建後，勢必成為「西區翻轉」的重要題材，對周邊土地與房屋價值都會帶來正面助益；但若以百貨量體來看，還不足以抗衡信義區，要有更多的創新元素。

(中央社)