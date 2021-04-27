國家文藝獎得主吳興國將攜手舞蹈家妻子林秀偉（中），再度同台演出《暴風雨》。（郭吉銓攝）

國家文藝獎得主吳興國與子弟兵同台演出《暴風雨》。（郭吉銓攝）

睽違17年，國家文藝獎得主吳興國將攜手舞蹈家妻子林秀偉，再度同台演出《暴風雨》，這對表演藝術夫妻檔，最初在雲門舞集擔任舞者時相識相戀，在吳興國即將退休之際，又再度同台演出，可說是意義非凡。

林秀偉表示，每一齣戲背後一定和創作者所處的土地發展有關，「現在看這齣戲，要談的是族群和平共處，放下仇恨，用愛解脫內心的囚牢，讓土地更美好。」

在記者會現場，林秀偉化身成原住民祖靈與大地之母的象徵，帶領劇中勇士大戰飾演魔法師的吳興國，吳興國則是站上2公尺高的高台，施展魔法，氣勢登場。此外，也因為近期台灣太久沒下雨，林秀偉額外加了祈雨舞，沒想到一跳完，台北市真的順勢下雨了，令現場眾人驚呼，林秀偉也再跑到戶外雨中跳了幾段舞。

林秀偉表示，回顧2004年的首演，他們同樣一直在思考，這樣的作品看來是否夠創新前衛，「一部世界經典作品，加上戲曲的東方美學，可以達到藝術上的對話，共創未來藝術的高度，這是我們一直努力的事情。」

林秀偉說，暴風雨聽起來像是會帶來毀懷，「但目前遇上乾旱，暴風雨反而可以滋潤大地，進化自我，讓我們獲得智慧，讓一切重新開始。暴風雨是一部給人類祝福的戲。」

吳興國表示，《暴風雨》是莎士比亞晚年告老還鄉之作，故事描述被放逐到荒島的魔法師，施展魔法製造暴風雨，把仇人的船吹翻了，最後會放下仇恨，是因為思考到還有下一代，「我們的生命不斷地提醒我們，有下一代是多麼美麗，地球明天會更好，來看暴風雨，莎士比亞會給你很多答案。」

吳興國表示，全劇主軸談的是放下，運用東方戲曲「以空呈現萬有」的方式表達很美，「這是整個中華文化的哲學傳統，將深奧的美妙詩詞和身段結合，戲劇內涵的意境會立體起來。」演出將於5月22日至23日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、5月29日在花蓮縣文化局演藝廳、6月4日至6日，在台北國家戲劇院登場。

(中時 )