蘋果因在德國準備推出其iPhone軟體的新版本，而被指控違反反托拉斯法。週一向德國競爭監管機構Bundeskartellamt提出了投訴。這個消息最早由《金融時報》報導。

蘋果公司的iOS 14.5軟體將包含一項稱為ATT的功能，即App Tracking Transparency。該功能將迫使應用程式開發人員詢問用戶是否願意為廣告目的而對其進行跟踪，而且許多iPhone所有者都希望拒絕。

依賴線上廣告的公司，特別是Facebook已經表示，隱私更改將降低目標廣告的有效性和盈利能力，並有可能擾亂線上廣告業務。

控訴是由德國廣告聯合會ZAW及其代表的9個行業協會提出的。該協會的成員包括Facebook和媒體巨頭Axel Springer之類的公司，後者擁有Insider和Bild。

ZAW在投訴中辯稱，蘋果的ATT功能濫用了其市場支配力，並違反了反托拉斯法。

ZAW在一份新聞稿中說：「透過這些單方面施加的措施，Apple有效地將所有競爭對手排除在Apple生態系統中處理與商業相關的數據之外。」 「但是，與此同時，該小組將自己的（廣告）服務排除在計劃的變更之外，並且本身收集了大量的用戶數據。」

蘋果先前曾說過這些更改將加強用戶的隱私掌控能力。

今年3月，法國初創遊說團體France Digitale向該國的隱私監管機構投訴蘋果，稱蘋果的行動作業系統可能違反了歐盟規定。

該運動組織辯稱，蘋果可能在未經明確許可的情況下收集了用於廣告跟踪服務的用戶數據，並呼籲法國的隱私監管機構：法國國家信息與自由委員會（Instant National de l’Informatique et desLibertés）進行調查。具體來說，它聲稱蘋果默認在裝有iOS 14的iPhone上啟用「個性化廣告」選項。蘋果則稱這些指控是錯誤的。

(中時新聞網)