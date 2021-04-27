投資人注意！期富邦VIX ETF（00677U）已達下市條件，富邦投信27日已依規定向台灣證交所申請終止期貨信託契約。金管會證期局副局長郭佳君27日表示，金管會已核准其中止期貨信託契約，預計在2021年6月3日下市、最後交易日為6月2日，投資人可選擇在此期限前自行賣出ETF，或續抱等公司作淨值清算，還是可以拿回一些權益。

郭佳君指出，截至4月26日止，期富邦VIX ETF近30個營業日的基金平均單位淨資產價值為1.9543元，已達終止該基金期貨信託契約條件，截至4月26日止有受益人5萬631人、淨值只剩1.71、4月27日下午一點半預估淨值為1.7元。4月23日往前算30天平均1.979元，4月26日來看往前算30天為1.9543元，4月27日申請下市。

郭佳君表示，自開放ETF以來，至今共已有33檔ETF下市，包括證券ETF30檔、期貨ETF3檔；若以最近三年來看，2018年有5檔證券ETF下市、2019年5檔(4檔證券、1檔期貨)，2020年至今則有20檔下市，包括證券ETF18檔與期貨2檔，其中，期貨ETF是當淨值低於2元時就必須下市，去年是元大原油正2、今年則是期富邦VIX這二檔。

郭佳君進一步解釋，「證券ETF」下市的主要原因大多為「規模過小」，依契約終止。而期貨ETF二檔是因為淨值低於2元門檻而申請下市。

不過，郭佳君指出，2020年以來證券ETF雖有18檔下市，但其實同期間新增的ETF也有16檔，新增檔數也沒有比較少，而下市檔數會集中在去年，是因為這個時間市場發展的相關變化，像是市場競爭激烈、規模變小，投信決定把它結束，是投信公司的策略考量，另外，期富邦VIX則是因為它是恐慌指數，遇上股市大好，淨值就會下滑。

(工商 )