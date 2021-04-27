財政部近日發布娛樂稅徵收概況專題報告指出，東部娛樂稅主要來自KTV、北部來自高爾夫球、中部為娃娃機、南部為電動玩具。

若以北、中、南、東部觀察，我國北部娛樂稅收有三成以上來自高爾夫球，主要是新北市、桃園市、新竹縣球場較多，像是新北市林口、淡水、桃園蘆竹、新竹關西等皆有高爾夫球場。

中部娛樂稅主要來源為娃娃機、KTV，占比分別為三成、兩成，高爾夫球約一成多。南部娛樂稅收約三成來自電動玩具、兩成來自KTV，娃娃機占比也有近兩成。至於東部娛樂稅收則高度集中在KTV、占比近四成，娃娃機與電動玩具分別為兩成、一成。

官員也表示，近年我國娛樂稅有兩大趨勢，包括娃娃機娛樂稅逐年提升，電影與KTV受手機科技等影響而式微。娃娃機娛樂稅額從2011年的0.4億元逐年成長到2020年的4.1億元，成長近十倍。反觀KTV、電影娛樂稅額從2011年4.1億元、0.98億元下滑到2020年3.2億元、0.54億元規模。

若以娃娃機娛樂稅額而言，2020年全國鄉鎮區以板橋區1,852萬元居首（占全國5％），其次為新莊區1,672萬元、中和區1,466萬元，前十名有六名為新北市即占6席，桃園市則以中壢區1,438萬元、桃園區1,070萬元分占第4、5名，台中市也有北區、西屯區擠入娃娃機最夯鄉鎮區前十名。

(工商 )