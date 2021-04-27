電子、傳產皆面臨供不應求、報價上升的循環，以先前受疫情影響壓抑已久的傳產類股為尤，統一證券日前公布特選價值成長報酬指數ETN（020018）換股結果，此次換股比例達43％，為指數發布以來最多，而新納入的成分股中有77％為傳產，可見第二季傳產仍看好，投資人可善用ETN，參與指數的一籃子股票行情。

價值成長報酬指數每季換股，成分股維持30檔；最新一次換股於4日21日生效，新增/刪除13檔，其中有10檔為傳產，包括PVC的台聚、華夏、聯成；乳膠雙雄申豐、南帝；以及第一季成為盤面主流的陽明、萬海等。

統一證券金融商品部表示，價值成長報酬指數每季換股，以淨值股價比及股東權益報酬率所得之GVI值作為篩選成分股的指標，將本季漲多或是成長動能稍緩的成分股刪除，新增下一季有起漲潛力的成長股，每季低買高賣，人工智慧換股，是適合長期投資的「價值成長雙動能」的成分股組合，也能解決台股漲多遍地開花，投資人選擇困難的問題。

統一價值成長報酬指數非主題式的編製不受產業輪動影響，相對跟漲抗跌，市場少見，該ETN自2020年7月28日掛牌以來年漲幅達60％，目前淨值約15.75元。

(工商 )