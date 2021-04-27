為了重大訊息能與時俱進，證交所27日發布，明訂上市公司發生重大資安事件應發布重大訊息，證交所表示，國內外資安攻擊事件態樣眾多，網路駭客透過社交工程或工作排程散播惡意程式等，攻擊手法層出不窮，資通安全已衍然成為重要議題，考量發生資通安全事件對財務業務之影響性逐漸上升，且對公司商譽等可能有重大影響，為強化該類事件重大訊息發布之重要性暨使法源依據明確，修訂重大訊息處理程序，明訂上市公司發生重大資通安全事件應發布重大訊息。

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