東海大學27日舉辦「新建學生宿舍」開工動土典禮，將興建三棟九層樓建築，預定2023年完成，預計新增700床位。新的學生宿舍，總樓地板面積為3,787坪，除擁有優質房舍、家具及衛浴生活設施外，更全面提升公共交流空間，亦加入生活商場及健身、休憩景觀場域。

東海大學不僅新建學生宿舍，亦於106學年度起斥資1億餘元，改善舊學生宿舍；另規劃2.4億元，進行舊學生宿舍設施，及公共空間提升專案。

東海新建學生宿舍開工動土典禮，包括東海大學董事長吳清邁、前董事長曾紀鴻、校長王茂駿、原典建築師事務所建築師陳俊言、彰慶營造總裁斯嚴月圓，及東海校友總會長李基正等人，均親臨典禮現場，祈禱工程施工順利完成。

東海大學董事長吳清邁表示，住宿學習是該校一直以來的優良傳統，學生透過住校學習群體生活，同學間教學相長；當年，他自己就是在住校四年的期間，認識另一半。

東海大學校長王茂駿指出，東海以數位、跨域、博雅，全力推動三大教育特色。本次新建 700床，感謝董事會、校友們支持、校內同仁們辛苦籌劃，校友陳俊言建築師，及彰慶營造的協助，預計興建三棟九層樓建築-學生宿舍，預定2023年完成，屆時，學校學生宿舍總體床位可達6,000床。

除住家中的同學外，大學部同學約2位，就有1位可住校，這不僅超越傳統公立大學，更是傳統私立大學校院的典範，也因此獲教育部補助新建學生宿舍2,800萬元的工程款，使整體工程款達4.45億元。

上述學生宿舍，除優質房舍、家具及衛浴生活設施，更全面提升公共交流空間，亦加入生活商場及健身、休憩景觀場域。

本次「新建學生宿舍」，以群組式的空間架構，創造出「家」的氛圍，開放校園邊界、銜接地形高差、多孔隙穿越、多層次都市空間。多層次開放空間，串聯宿舍合院，成為學生生活核心場域。

東海傳統意象與現代語彙，調和本案用新的材料，延續東海既有的建築意象。例如，紅磚、鏤空的花格磚、抿石子及卵石等建材，帶來具現代感，又不失東海特有的人文建築意象。

新的宿舍在量體計畫上，安排以宿舍單元為核心，疊合而成三個簇群生活，碎化的量體，減少因為整棟巨大量體的視覺感，中間再以公共的梯廳及連廊，串連三個居住量體。天際線延續既有宿舍的建築高度，呼應台灣大道兩側的都市尺度。

因考量周遭環境、建築高度、未來設施發展，藉由實與虛的空間變化，營造出豐富的視覺變化，但不會對行人，造成四周環境的壓迫感。新建宿舍總樓地板面積為3,787坪，落成後，將提供東海學生更寬敞、舒適的居住空間。

(工商 )