財政部表示，金融機構應於今年6月1日至30日申報稅務用途金融帳戶CRS資訊，今年與去年有三大差異，包括新增應申報英國稅務居住者持有或控制帳戶資訊、應申報全部既有個人與實體帳戶資訊，及採用新版XML檔案申報格式規範。

財政部說明，財政部於今年4月16日更新公告與我國進行CRS資訊自動交換之應申報國名單，今年6月金融機構應申報屬澳大利亞、日本及英國（新增）稅務居住者持有或控制之金融帳戶資訊。

另依據「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規定，金融機構應於2019年12月31日前完成既有個人高資產帳戶盡職審查、2020年12月31日前完成既有個人較低資產及既有實體帳戶盡職審查，即為全部既有帳戶審查完竣，並於次年6月底前完成申報，可預期今年6月應申報帳戶筆數將增加。

我國CRS自2019年上路，金融機構在2019年完成審查個人高資產帳戶（100萬美元以上）、企業實體帳戶，並且在2020年6月申報日本、澳洲人士高資產帳戶與企業實體帳戶資訊給財政部，我國也在2020年9月與日、澳兩國做首次資訊交換。

在台日CRS方面，台灣2020年提供日本2.9萬筆帳戶資訊、餘額為新台幣9,548億元，多為日商企業帳戶；而日方提供台人與台企在日帳戶資訊共5.3萬筆、餘額新台幣235億元，多為個人戶。

在台澳CRS部分，我國2020年提供澳洲8千筆帳戶資訊、餘額為新台幣1,060億元，而澳洲提供我國19萬筆帳戶、餘額為新台幣941億元。

(工商 )