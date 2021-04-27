農委會「豬肉儀表板」顯示進口豬肉已超過2萬公噸6到7成都做加工！市議員黃馨慧27日說，萊豬開放進口後學校營養午餐使用加工食材，雖有標章認證，但無法確保使用本國豬，建議學校全面停用牛豬加工食材。市議員李中提議修改台中市學校午餐自治條例，全面要求校園禁止使用任何加工品。

台中市議會27日召開第3屆第5次定期會，由衛生局長曾梓展報告「防止萊克多巴胺肉品進次台中之稽查管制機制」專案報告。引起藍、綠議員的群起關注，要求市府加強稽查管制機制，並嚴禁相關加工食品進入校園。

市議員朱暖英說，不論賣場餐廳小吃攤幾乎都是標示「台灣豬」，這些我們都可以信賴店家的誠信，除一些加工肉製品外，市面上看不到有標示「進口豬」；市府有責任，更進一步了解這些進口豬用去哪裡？

黃馨慧指出，二度加工很難、幾乎無法檢驗是否含有瘦肉精？縱使有標章也無法保證「一定不會用」萊豬，為了孩子健康成長；若市府無法拿出有效作為，為避免萊豬爬上學生營養午餐餐盤，建議市府學校全面停用牛豬加工食材。

李中提議修改台中市學校午餐自治條例，全面要求校園禁止使用任何加工品，讓學童只吃食物不吃食品，徹底落實營養健康；並邀集其他議員進行連署，在5月份第7次會議上提案，後續讓法規委員來進行相關修正案的審議，以確實保障台中市學童的飲食安全。

市長盧秀燕強調，針對《台中市食安自治條例》部分條文遭中央宣告無效，市府已循行政救濟管道爭取，並廣納民意與議會合作，由市議會向司法院大法官聲請釋憲，呼籲中央尊重地方自治法規，全力維護市民健康。

(中時 )