為協助大專青年贏在就業起跑點，勞動部推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」，提升在校生實務技能及軟實力。110學年度課程豐富多元，5月起各校系所將透過系所網頁、公佈欄公告或召開說明會等方式宣傳，同學們可運用校內選課系統報名參訓，或洽詢各校系所辦公室，也可至青年職訓資源網查詢相關資訊，動作要快。 大專就業學程計畫提供兩種訓練模式，第一種「就業學程」計有財務金融、經營管理、數位資訊、醫療保健、文化創意、營建機電及生物農業科技等10大領域，並引進業界專業師資及企業職場體驗等資源，開設專精課程、共通核心職能、勞動法令及職場體驗等336小時的產學合作課程。110學年度共有70所學校參與，有263學程可供畢業前2年在校生選擇參加。經統計，最受學校青睞、開設學程數量最多的領域為「醫療保健」及「數位資訊」，由於課程內容能對應政府推動「生醫產業」、「亞洲．矽谷」的5+2產業創新計畫，特別受大專青年學生喜愛。 第二種「共通核心職能課程專班」，可加強學生增進職場溝通力及培養正確工作態度，110學年度共核定42校149班，歡迎大一至大四在校生參加，提升本身的職場軟實力。 在合作的學校部分，也會因應產業需求及政府政策，辦理與就業市場連結之學程，文化大學土地資源學系因應趨勢開辦「包租代管與危老都更實務學程」該系郭進泰教授說明，學程結合內政部當前政策，以「包租代管」與「危老都更」為主軸辦理實務專精課程，並安排學員至建設公司等企業進行職場體驗，參訓期間學員取得包括不動產經紀人、不動產營業員、租賃與管理服務人員、危老都更規劃師等4種證照計31張，更有機會在職場體驗後獲得企業留用。 就讀文化大學土地資源學系的芝妍表示，由於學校平常上課學習的多為理論課程，深感在實務應用接觸機會太少，因此報名參加「包租代管與危老都更實務學程」，參訓期間除了提前進入職場學習外，還提供核心職能學程，讓學員了解職場上必備的溝通技巧及面對事情的態度，強化職場應具備的工作觀與價值觀，加速融入職場速度。芝妍參訓後不僅取得「危老重建推動師」及「不動產營業員」兩張證照，並獲得百辰創新有限公司留任為正式員工，成為公司都更專案的重要推手。 每年大專就業學程參訓人數達1萬9,000人，訓後就業率高達84.83％，有近九成的學生認同參訓後有助職涯準備及提升專業能力。有意願參加的同學可洽詢各校系所辦公室或至青年職訓資源網查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888。

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