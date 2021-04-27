勤業眾信風險管理諮詢公司27日舉辦「永續時代的金融新意義－綠色投資與低碳經濟共創永續未來」研討會。勤業眾信指出，永續價值已是全球的共識，為達到全球2050年溫室氣體「淨零排放」（Net-zero）目標，展望未來十年將是成敗關鍵。

金融監督管理委員會證券期貨局局長張振山致詞表示，金管會發布「綠色金融行動方案2.0」攜手金融業為低碳經濟注入活水，同時研擬於今年底推出「永續金融分類」，以建立資本市場一致的責任投融資標準。

勤業眾信聯合會計師事務所董事長郭政弘表示，氣候變遷已升高至全球總動員的重要議題。隨著美國重返巴黎氣候協定，美國總統拜登日前舉辦「氣候領袖峰會」，邀請全球40多國領袖參與，共同討論氣候變遷議題。依照聯合國政府間氣候變遷委員會（IPCC）報告，全球溫室氣體排放需在2030年前減少約45％；在2050年前達到淨零排放，各國政府亦紛紛響應並制定淨零碳排時程表。

台灣金融研訓院院務委員陳鴻達指出，ESG的評級標準目前處於百家爭鳴的時代，根據Research Affiliates的統計，全球約有70家提供ESG評比的機構，而相同的公司面對不同的評比，成績差異往往不小，造成投融資雙方極大的困擾。

歐盟去年也發布「永續金融標準」顯示出相當大的企圖心，但基於產業結構不同、基礎發展的程度不同，例如歐盟有嚴格的電力標準。

台灣在參照時，應考量到「適用性」及「涵蓋率」問題，透過研究他國作法，研擬出符合台灣產業現況、儘量與現有的規定連結、同時能接軌國際的方案。一旦企業的「永續純度」能有客觀且一致的定義，金融產業便能協助企業取得過渡到永續的資金，加速整體低碳轉型發展。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深執行副總經理溫紹群表示，「綠金商機」銳不可擋，以今年四月發行的「美國碳轉型準備程度基金」ETF基金為例，該基金一上市就獲得約12.5億美元投資，成為全球史上募集資金規模最大的ETF，突顯出機構法人及投資市場對於ESG和低碳商品的高度需求，顯見「綠色投資」已成為目前備受青睞的投資主題。

(工商 )