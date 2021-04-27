資誠（PwC）教育基金會與台北大學24日共同舉辦「2021資誠國際租稅盃個案分析競賽」決賽，本活動已邁入第七屆，本次決賽隊伍包含7隊台灣隊伍及3隊中國大陸隊伍同台較勁與交流，年度最佳團隊獎由上海財經大學公共經濟與管理學院「Ready Player One」所拿下。

最佳台灣團隊獎為政治大學會計系「TAXi」，最佳中國大陸團隊獎為華東政法大學經濟法學院「稅稅平安」，評審團特別獎為政治大學財政系「Plus Ultra」。

優選隊伍則包括湖南大學經濟與貿易學院「聚星隊」、政治大學財政系「瞌稅蟲」、台北大學財政系「老魔女FASORA」、東吳大學法律系「稅意擋不住」、台北商業大學會計資訊系「稅寒知松柏」；台北商業大學會計資訊系「爆稅服務隊」。

2021資誠國際租稅盃個案分析競賽過程包括三個小時的「案例分析討論與答題簡報準備」，另進行10鐘的簡報及接受8分鐘的評審團詢問。台灣參賽隊伍由政治大學、台北大學、東吳大學與台北商業大學七隊進入決賽。至於中國大陸隊伍，經過初賽洗禮後，最終進入決賽的三隊包含上海財經大學、湖南大學以及華東政法大學。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，企業轉型通常第一個議題就是數位化升級，在管理跨國企業時，如何有效地透過數位化做好稅務治理將是十分重要的課題。本次活動也讓同學們有機會透過實際操作數位軟體，來模擬答題，做好未來準備。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，在國家貿易保護主義風氣盛行的背景下，本次命題希望能讓同學們了解供應鏈重新布局的過程中，跨國企業如何思考國際租稅議題。而資誠兩岸稅務服務會計師徐丞毅表示，交易模式調整會導致跨國子公司利潤及稅務的變化，但有時稅法上的解答只是第一層次，考慮其他商務層面的影響，運用邏輯的推理去支持這個解答是第二層次，更高的層次則是如何跳脫框架，思考其他可能的解決方案。

台北大學副校長陳達新表示，資誠教育基金會與台北大學共同舉辦國際租稅盃個案分析競賽已經進入第七年，對於學校的財稅教育產生正面的影響，也推動學生積極投入實際案例的學習熱潮。

(工商 )