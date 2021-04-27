久違的大雨終於來了，中央氣象局表示，值得期待的一波春雨周四（29）日將通過台灣，預計是今年以來結構最好的春雨冷鋒，中北部局部地區將有較大雨勢，南部也會有短暫雨，山區若配合熱力作用，水庫可望再小有進帳。

27日台北街頭午後下起陣雨，民眾快速跑進騎樓裡。（鄧博仁攝）

27日台北街頭午後下起陣雨，一位家長一手個抱一個小孩快速衝進屋內。（鄧博仁攝）

根據氣象局粉專《觀氣象看天氣》最新資料顯示，周四（29）日將通過台灣的鋒面，預計是今年以來結構最好的春雨冷鋒，預報顯示鋒面上有對流雲系發展移入中部以北的機會，中北部局部地區將有較大雨勢，而南部也會有短暫雨，山區若配合熱力作用，水庫可望再小有進帳，氣象局並用「值得期待的一波春雨」來形容這波降雨。

值得期待的一波春雨 週四（4/29）將通過台灣的鋒面，預計是今年以來結構最好的春雨冷鋒，預報顯示鋒面上有對流雲系發展移入中部以北的機會，中北部局部地區將有較大雨勢。而南部也會有短暫雨，山區若配合熱力作用水庫可望再小有進帳。 明（週三）台灣位於鋒前不穩定帶內，北台灣偶有短暫雨，午後山區是否有明顯熱對流發展亦值得期待。 （Rae-Ching,Wang） 由觀氣象看天氣發佈於 2021年4月27日 星期二

氣象局指出，周三（28）日台灣位於鋒面前不穩定帶內，北台灣偶有短暫雨，午後山區是否有明顯熱對流發展值得期待。白天鋒面接近，北部、東北部地區有短暫雨，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，午後南部山區亦有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，周三晚間鋒面通過及東北風稍增強，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度。

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(中時新聞網)