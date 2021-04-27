蒜頭價格創下4月同期新高，根據農委會網站統計，4月24日截至今(27)日每公斤蒜頭產地價為131.25元，較去年同期每公斤101.25元漲幅近3成，更創下創4月同期新高。農糧署回應，價格變高是因為部分蒜頭商擔憂去年蒜頭簡易退運重演，因此轉和國內蒜農契作購買，將透過鼓勵貿易商大量進口以及加強防檢疫力道來回穩價格。

根據農糧署統計，今年國產大蒜面積為5033公頃，較去年增加346公頃，預估產量約4萬9421公噸，較去年4萬4947公噸增加近1成，但我國蒜頭年需求量高達6萬4000公噸，不足的2萬公噸需仰賴進口，去年全球船運受新冠疫情衝擊，加上部分進口蒜頭根部帶土查驗不合格遭整批退運，導致蒜頭在去年10月價格大漲，連帶提高農民栽植蒜頭的意願。

既然栽種面積增加、產量也較去年增加1成，為何價格仍創下同期新高？農糧署指出，去年進口蒜頭檢疫不合格遭退運仍讓蒜頭商擔憂重演，因此部分蒜頭商轉和國內蒜農契作購買，才會出現今年蒜價高漲的現象，更讓4月24日迄今蒜頭產地價格來到每公斤131.25元的同期新高。

農糧署說，今年蒜頭出現高價的時間比以往早，以往價格走高通常出現在本土蒜頭生產期之後的一兩個月，生產端也會透過烘乾蒜頭來延長售貨時間，以分批販賣陸續釋出方式減輕銷售壓力。

另外將鼓勵貿易商透過大批進口、加強蒜頭檢疫不讓根部帶土的情況再次出現，以穩定國內蒜頭價格。

(中時 )