新北市樹林區萬坪公園是北大特區內最大的綠地公園，公園佔地3025坪，不過公園建置15年來未整修，遊樂場空間、設備簡陋，隨著當地人口增多，民眾紛紛抱怨公園設施不足使用。樹林區公所表示，2018年已著手規畫打造森林公園，預計增設大繩索、鞦韆、攀爬網等主題設備，5月底前完工啟用。

樹林區南園里長李培鈺表示，南園里在新北市各里人口數中排行第5，老年、幼年人口不斷增加，但遊樂場面積卻只有150坪，民眾到公園後僅能散步，真的浪費空間，且公園綠樹多、腹地大，過去曾淪為街友聚集之地，入夜後民眾都不敢靠近，地方民眾盼望多年終於等到公園如期完工。

樹林區公所表示，萬坪公園改建計畫總經費約2100萬元，公所召開地方說明會解釋設計後，去年11月開始動工，公園採全齡化設計，遊樂場面積將擴增至605坪，場內罐頭遊具也將移除，全面改為磨石子滑梯、擺盪大繩索、鞦韆、攀爬網等多樣化設施，

樹林區公所補充，由於公園樹叢面積較大，公所也將綠地空間重新盤點，部份區域規畫為櫻花步道、水景區，另外將廣場步道拓寬、增設節點廣場，並設置無障礙設施出入口，方便身障者通行，盼打造友善親子的舒適環境。

(中時 )