為協助弱勢孩童有更好的生活與學習環境，靜宜大學校友總會號召校友傳愛「聖智啟智中心」。（陳世宗攝）

靜宜大學「校友總會」進行公益捐款及關懷活動，盼能拋磚引玉，邀請更多校友加入慈善行列！（陳世宗攝）

靜宜創校65年，培育約9萬名校友，在各專業領域貢獻所學，同時服務偏鄉弱勢族群與跨國傳愛，讓靜宜的愛持續照亮世界各角落。（陳世宗攝）

「以愛傳愛」是靜宜的傳統，靜宜「校友總會」實際瞭解台中教區附設的八所身心障礙福利服務機構的需求，適時提供資源與協助！（陳世宗攝）

天主是愛透過不同形式，將愛給與需要的人！為協助弱勢孩童有更好的生活與學習環境，靜宜大學校友總會號召校友傳愛「聖智啟智中心」；由理事長蔡陽明偕同校友，進行公益捐款及關懷活動，盼能拋磚引玉，邀請更多校友加入慈善行列！

校長唐傳義說，靜宜創校65年，培育約9萬名校友，在各專業領域貢獻所學，也回饋母校及學弟妹獎助學金；同時服務偏鄉弱勢族群與跨國傳愛，讓靜宜的愛持續照亮世界各角落。

靜宜是天主教大學，能協助台中教區附設的「聖智啟智中心」，格外有意義！蔡陽明指出，「以愛傳愛」是靜宜的傳統，期盼在理事長二年任期中，參訪台中教區附設的八所身心障礙福利服務機構，實際瞭解需求，適時提供資源與協助；也搭起慈善的橋梁，鼓勵校友加入行列！

天主教會台中教區附設彰化縣私立聖智啟智中心執行長蔡惠玲表示，該中心由南斯拉夫裔美國籍羅方神父所創辦，位於彰化縣最南端的溪州鄉，提供中重度以上智能障礙、自閉症、多重障礙及其他心智障礙者，應有的基本教育及良好學習環境。

蔡惠玲感謝靜宜校友會的捐助與關懷，並指出，在台中教區蘇耀文主教的帶領，八所身心障礙福利服務機構展現「因聖神合一」的使命，以耶穌基督的愛傳愛，用心提供服務與照顧最弱小的弟兄姐妹及其家庭成員，讓他們擁有更好的生活及發展。

校友總會顧問陳志修也是虔誠的天主教徒，他長期結合扶輪社，協助台中教區附設的八所身心障礙福利服務機構，他期望拋磚引玉，鼓勵更多人加入關懷行列！

靜宜EMBA校友會副理事長蔡鎮壕本身也慷慨解囊，並代表EMBA校友會捐贈善款，他呼籲校友發揮愛心、回饋社會，以公益活動，讓社會更好！行善就是正能量的表現！靜宜EMBA校友、台灣柏釧企業財務長黃淑妮說，希望透過愛心捐款，讓啟智中心學員感受滿滿的愛與關懷。

(中時 )