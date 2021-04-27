台北市警松山分局督察組楊姓教官酒後與人口角後，有多名黑衣人闖入警局，推倒派出所內電腦，引起軒然大波，目前除了將涉嫌刪除監視器畫面的中崙所派出所正、副所長依滅證據罪嫌函送法辦外，警政署也將松山分局長林志誠調離現職。台北市議員王世堅今(27)日在市議會質詢時，對警方和黑衣人和解感到十分不滿，更忍不住直言，「市警局的門可以拉下來了」，他也強調，誰都不能在警察局中撒野。

王世堅在質詢時表示，當天黑衣人闖入警察局，把電腦搗毀，事後警方竟然還跟他和解，「我現在告訴你，跟我七年前那句話一樣，那市警局們可以拉下來了」，以後民眾遇到什麼委屈不用到警察局去、不用到派出所去了，警察局解決不了事囉？

王世堅認為，任何人不管是來報案的、陳情的，還是像那天黑衣人是加害人，或嫌疑人被警察局傳喚，不管什麼人，進到警局就是要乖乖的，要不就報案，要不就被警察問話，就這麼簡單，「誰都不能在警察局、派出所撒野啦」。

王世堅質疑警方，「你們是第一線執法的警察」，事發地點是第一線執法機關，「天哪！被人家搗毀以後，還說不然出來講一講，不然和解喔，手還很握得很高興，鏡頭拍起來，雙邊還…」台北市警方則回應，後續已經有在著手調查，「有啦，後面有在辦了啦，總共送十個」。

(中時新聞網)