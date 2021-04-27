張芝琳將版稅捐贈給母校內壢國中。(呂筱蟬攝)

21歲張芝琳從小喜愛繪畫及日文，就讀內壢國中時就被出版社相中，編寫「流暢日本語50音入門」並負責全書插畫，就讀同校的妹妹罹患心臟病，在全校師生祈福下仍不敵病魔離世，她靠插畫走出陰霾，如今該書三版再刷，張芝琳將版稅8400元全數捐出給母校，希望這份愛能延續幫助更多學弟妹。

張芝琳說，從小喜歡畫畫，也時常網路投稿得到一些獎項，在七年級時畫風獲得鴻儒堂出版社長黃成業賞識，嘗試編寫「流暢日本語50音入門」負責全書插圖，從此踏上插畫創作之路。她也說，當年就讀內壢國中八年級時，同校妹妹因為心臟病過世，當時受到很大的打擊，但在師長及同學陪伴之下，並靠著畫畫走出陰霾，尤其校長林祺文至今仍關心她的生涯動向及發展，讓她非常感動。

她說，在自己成長的過程中，多次受到其他人的幫助，所以期許自己如果有能力也要幫助別人，原本她規畫要到日本留學，無奈碰到新冠肺炎疫情打亂人生規畫，但同時也接到出版社表示作品要三版再刷，拿到版稅同時更想要把這筆錢拿出來幫助有需要的人。

內壢國中為此也舉辦捐贈儀式，並由也曾幫助過張芝琳家庭的立委魯明哲擔任見證人，林祺文說，雖然這筆錢並不多，但是張芝琳每月也捐贈2000元也校內食物銀行，幫助弱勢學弟妹，這也懂得感恩的生命故事相當難得也值得讚許，也希望這份感恩的心能影響更多周遭的人一起做好事。

(中時 )