「三鐵辣媽」賈永婕27日出席代言活動，最近「台日桌球CP」江宏傑、福原愛婚變風波鬧得沸沸揚揚，一家四口去年12月初曾在賈永婕經營的婚紗公司C.H Wedding拍攝全家福照，賈永婕表示當時2人互動看起來一切正常，絲毫沒有不和的跡象，自己看到新聞也嚇了一跳，但她認為外人無從介入起他們的家務事，「我看報紙關心就好」。

賈永婕2002年和德杰建設少東王兆杰步入禮堂，婚後育有2女1男，被問到如何維繫婚姻和經營家庭，她認為「有很多事情就是緣分，看有沒有花時間去珍惜和瞭解彼此」，謙稱自己並非情感專家，但會調整自己的心態，「有什麼不開心就立刻反應出來，也站在另一半的角度，讓他開心」，認為如果長期處於一個不開心的狀態下，容易把負面情緒放大，就會出現爭執，「盡量每一天都不要帶著不開心入睡」。

她在小孩面前也是當個開心媽媽，不會一直說「為你們犧牲了多少」，並以朋友的角度去傾聽和解憂。2位愛女因為要上課不能親自到場，不過事前特地錄了母親節彩蛋影片，裡面提到媽媽像河馬和老虎，最後還是不忘暖心表達平常說不出口的愛和感謝，讓賈永婕很感動，「她們很愛這樣虧我，然後在表揚我」，母女3人超有愛的互動羨煞旁人。

大女兒安安今年9月將到美國念書，放不下心的賈永婕，決定先一起飛過去幫忙打點好一切，她說出國前會施打新冠肺炎疫苗，已經詢問過醫師朋友所以不會擔心，並笑曝老公比她更捨不得愛女離家，安安有次問「可不可以和金髮帥哥交往」，老公立刻大聲反對，自己則是很贊成，「她品格跟價值觀沒問題，這是她的青春，只要安全，可以去擁有各種體驗」，相當開明。

(中時 )