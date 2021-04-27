原po得知這本筆記本的價格後大吃一驚。(圖取自爆怨2公社)

一般書局賣的筆記本大多百元有找，但一名男子發文分享他收到一本筆記本，外觀乍看之下相當普通，但事後卻得知這一本要價2至3000元，讓他笑說自己拿著手都在抖，更捨不得下筆寫字，而照片發出後就有眼尖的網友認出，這是知名品牌萬寶龍所出的筆記本，更有人笑說，「星星雖然小，依舊耀眼」。

男網友昨(26日)在臉書社團爆怨2公社上發文，他收到一份禮物，拆開包裝後發現是一本頗有質感的筆記本，起初他以為是在書局買的，「想說這一本頂多2、300元，怎麼質感這麼讚」，但事後他才知道這份禮物正確價格要2、3000元，和他預期的價格差了10倍以上，「暈倒了我，還以為是本普通的筆記本，用一支幾10元的筆寫著，我的雞爪字我怎麼用的下去，拿著我的手都在抖了...」

從原po發出的照片可看到，這是本筆記本外觀是亮麗的瑪雅藍，封面以素色為主，沒有多餘裝飾，僅最下方有顆小小的黑底白色星星做點綴，而不少網友看到照片後立馬認出，這是知名品牌萬寶龍所出的筆記本，「寫的不是筆記本，是信仰」、「有小花在上面啊，沒看到那朵花在發光嗎」、「貴在那顆星星」、「這是義大利的浪漫」、「貴那顆星呀~」、「買一支萬寶龍鋼筆，外加萬寶龍墨水來搭配吧（推個）」。

實際造訪萬寶龍的商品網頁，找到和原po同款的筆記本，售價2300元。(圖擷取自萬寶龍官網)

而實際造訪萬寶龍的商品網頁，可以發現原po貼出的該款筆記本售價為2300元，商品名稱為「瑪雅藍」，內頁以白底黑線為設計，此外，網站上還有多款筆記本可選擇，價格最高的為動物紋理系列，要價9400元。

(中時新聞網)