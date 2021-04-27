隨著美國總統拜登宣布基礎建設計畫，市場對材料後市看漲，需求也同樣看多，全球房市隨之火熱，各地房地產價格持續攀升，尤其大城市房價居高不跌，《日本經濟新聞》擔憂，日本房價逐漸呈兩極化，大城市房價急遽上升，郊區則反之，認為房價呈現K型復甦的現象。

新冠疫情的肆虐下，高收入者仍能擁有穩定的收入來源，並隨著股價的上漲，資產也跟著成長；反觀餐飲、服務業等的受聘員工卻面臨減薪、甚至是失業的困境，為日後的經濟狀況所苦惱著。

因此在高收入族群的支撐下，日本市中心的房價逐步的上漲，反而是中低受入戶卻因經濟面對著嚴峻的挑戰，無法支撐房貸，進而出售房屋；這也導致了市中心和郊區分別呈現了房價急遽上漲和下滑的現象。

據日本53萬筆房地產交易數據顯示，高價房產在大城市的銷售十分火熱，東京市中心的房價急遽上升，其港區和千代田區去年4月至9月間，每坪房價漲幅逾10%，為過去5年均漲幅的2倍。

早稻田大學教授Kenji Hashimoto認為，隨著日本市中心均聚集高收入族群，而中低收入戶被洗出市中心，地區的稅收差距過大，在行政服務和教育水平會有較大差距。

除了日本，其他國家也出現這種跡象，韓國首爾今年3月公寓均價較5年前同期上漲了1倍，達逾98萬美元；也因為公寓只有高收入族群買得起，也加劇韓國民眾的情緒反彈。另外，美國2020年房價較2019年上漲9.8%，華盛頓智庫預測，由於弱勢族群的購買力下降，在2040年私有住宅比率降至62%，比目前下降3%。

另外，盡管台灣政府接連祭出打房政策，但房價仍未出現疲軟態勢，台北新屋和預售屋每坪均價重回90萬大關，同新竹每坪23.7萬和基隆每坪21.7萬齊刷新歷史新高。

(中時新聞網)