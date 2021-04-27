台中市議會27日進行專案報告，市議員施志昌認為，「台中市重大交通建設規劃與建設進度專案報告」根本缺乏區域規劃與整合的思維，大多數建設都放在市區，根本是「市區新生、海線放生」。交通局長葉昭甫表示，山海環線計畫報告書已修正完畢，近日將提送交通部審議。

施志昌表示，因為幾乎所有的重大交通規劃都集中在市區，有些提到海線的，不是遙遙無期就是縮水。他做了一個總結跟四點歸納，總結就是「市區新生、海線放生」，四點歸納就是：海線鐵路高架化遙遙無期、捷運此路不通、大甲轉運站縮水與Youbike2.0淪候補。

施志昌指出，捷運橘線一開始說有機會延伸到清水，但最近看交通局所提供的資料，已經不再提，請問這部分是否還要做？交通局送中央核定的綜合規劃內容市府包含清水？如果沒有，未來就算要納入，是不是又要從綜合規劃開始、再走都計變更及用地取得等等，又要再花幾年？

施志昌說，難道海線人就是該被放生？沒有捷運，連Ibike都要等市區先設好海線才要設？未來有更多交通建設投入市區，後續配合轉乘的建設又都集中到市區？用這樣的邏輯，未來更多的交通建設海線永遠都要排在候補，市府再來說海線需求不高，要設置交通建設都要再評估效益？結果就是海線什麼都沒有，市府根本就是阻礙海線發展最大的兇手！

葉昭甫表示，市府持續配合中央審查，爭取加速核定計畫；機場捷運(橘線)延伸清水部分，因機場捷運為台中國際機場聯外運輸骨幹，目前端點站規劃緊鄰機場航廈設置，但機場捷運往海線地區延伸仍為未來發展目標，可行性研究已保留從中清路延伸，盼帶動海線觀光並平衡區域發展。

葉昭甫強調，交通局已針對行經大甲車站前公車路線採取3處分流停靠措施，有效緩解大甲車站前中山路交通壅塞及車流交織問題，並於中山路近南陽街口旁候車處設置一座結合當地老榕樹意象的樹屋候車亭，提供民眾舒適候車環境，未來將配合大甲車站周邊街廓景觀再造，於車站旁建置長廊式候車設施，並盤點周邊路線進駐停靠，成為具有轉運功能的大型廣場。

(中時 )