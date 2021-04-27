全球晶圓代工龍頭台積電日前核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，用以擴產28奈米成熟製程產能，將用在擴產南京廠的產能，預估將擴增月產能達4萬片。消息一出，引來大陸通訊專家及科技產業分析師項立剛強烈反對，並要求大陸官方禁止該投資案。

據《新浪財經》報導，項立剛撰文表示，並列出5大重點。首先，台積電推動14奈米以下製程發展，但卻配合美國政府，不協助大陸取得14奈米以下製程晶片，積極把先進製程移轉至美國，讓大陸企業無法取得先進製程晶片。

第二，台積電在南京廠擴產，可以避開台灣缺水、缺電等問題，又可以避免美國建廠的高成本、低效率，讓大陸晶片業跟不上腳步。第三，台積電南京廠擴產，計畫2023年完成，這正是大陸晶片業大規模完成建設，開始投產的時間，這將形成大陸晶片業的客戶排擠，讓大陸先進製程無法取得成長空間。一旦台積電28奈米壟斷市場，將讓大陸晶片業無以為繼。

第四，台積電南京廠擴產，將是「雞飛蛋打」，除了大陸相關晶片製造商無法取得技術，大陸企業也無法獲得先進製程晶片，依然會被「卡脖子」。最後，台積電透過在大陸取得資源，將造成成本優勢，以低價方式將大陸晶片業擊垮，扼殺大陸晶片業於搖籃之中。

項立剛強調，台積電南京廠擴產，一定會對當地經濟有正面影響，但這對於大陸晶片業是嚴重打擊，要求南京政府不要通過台積電投資案，並要求中央政府對台積電壟斷市場進行調查。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際遭到美國實體清單制裁，讓先進製程生產設備取得管道遭到阻斷，加上華為同樣遭美國政府禁令追殺，甚至中芯國際都遵照實體清單規定，停止出貨給華為，中芯國際2020年第四季財報顯示，14/28奈米為5%，比上季少9.6個百分點，40/45奈米也較上季減少2.4個百分點，至於55/65 奈米則是增加8.2個百分點、來到34%，為中芯國際主要營收貢獻產品，90 奈米以上製程貢獻也有所增加。

從台積電年報來看，重新定義了先進製程，從先前的16奈米製程限縮至7奈米以下製程，讓以14奈米製程為先進製程的中芯國際變「落後」，加上中芯國際目前主要貢獻營收也不是落在14/28奈米製程。

不過，中芯國際在增強自身技術也沒有鬆懈，3月宣布與與深圳政府合作發展，將投入28奈米以上製程的產線，預計在當地提供技術服務，目標是達到每月4 萬片 12 吋晶圓產能，預計在2022年量產。

中芯國際於兩天前，宣布將與深圳政府合作發展半導體產業，重點放在生產 28 奈米及以上的晶圓製造。預計將在當地擴產 28 奈米及以上的晶圓製造和提供技術服務，目標達到每個月約 4 萬片 12 吋晶圓的產能，預期將於 2022 年開始量產。

(中時新聞網)