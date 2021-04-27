近年來淡水區因陸續有淡海輕軌，以及113年即將完工的淡江大橋，帶動淡海新市鎮移居人口激增。根據新北市民政局統計，淡水區一年約增加四千人，淡海新市鎮就佔了一半以上，且多數是小家庭。新北市議員陳偉杰今天在新北市議會市政質詢指出，新市鎮孩童人數不減反增，今年國小額滿學校已從兩所增加到四所，家長對無法就近入學已多有抱怨，現聽說淡海國小興建有變數，更是雪上加霜！

陳偉杰指出，原本預計111學年度要加入招生行列的淡海國小現在因故延期，消息傳出後立刻引起家長反彈，部分家長甚至抗議，認為當初就是因為有淡海國小才搬過來，現在孩子無法接近入學，他希望教育局能說明清楚到底要延後多久。

陳偉杰說，就他所知，工程延宕主要因廠商問題，但建材原物料應聲上漲也讓招標程序難上加難，目前初估已比原先預算要多加一億元，陳偉杰憂心教育局根本無力負擔這額外支出，如果找不出錢怎麼辦？難道淡海國小不蓋了嗎？

新北市教育局張明文局長答詢時表示，淡海國小招標困難確實與預算增加有關，教育局也在想辦法，若無法籌出費用，恐怕也只能先跟教育部溝通，讓淡海國小能順利興建。而過渡期間，陳偉杰也要求教育局彈性增班，讓新市鎮孩子就近入學，維護孩子就學權。

(中時新聞網)