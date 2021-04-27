聯發科（2454）與愛立信成功完成5G NR雙連結（dual connectivity）測試，有效結合Sub-6GHz頻段的高覆蓋率和毫米波（mmWave）頻段的高速率特性，充分利用多樣化的頻譜資源，提供更高的網路速度和更低的時延，創下業界最高5.1Gbps的下行速率紀錄，將有利於協助全球5G網路部署的推展。

聯發科技以領先業界的技術能力，使用搭載自家M80 5G modem的測試裝置，結合800MHz的高頻寬和60MHz的中頻寬，成功實現在5G獨立組網（5G SA）下，首次結合毫米波和Sub-6GHz頻段進行的雙連結測試，並締造業界最高5.1Gbps的下行速率，對5G NR雙連結的啟用深具里程碑的意義。

聯發科技無線通訊系統發展部總經理潘志新表示：「聯發科技是全球5G生態系的關鍵推手，透過與愛立信的緊密合作，成功展示了聯發科技新一代5G modem M80在未來網路的能力。5G NR雙連結提高了網路容量和性能，是5G發展的關鍵技術之一，將直接推進下一代5G網路服務，並實現跨事業、產業和消費者的創新應用。」

(工商 )