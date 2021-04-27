台股加權指數今(27日)創新高後，獲利賣壓出籠，大盤在平盤附近上沖下洗，終場小漲23點，瑞銀證券調降中鋼投資評等從「買進」到「中立」，中鋼股價失守40元整數大關，收在39.1元，下跌0.9元，對於中鋼遭降評，分析師表示，中鋼這一波已大漲5成，這個時間點再追，風險比較高，尤其中鋼在上周四(22日)爆出54萬張大量，還拉出一根很長的上影線，這種高檔爆大量還留一根長上影線時，就不得不注意。

瑞銀調降中鋼評等至中立的理由為中鋼股價經過大幅飆升，股價淨值比高於歷史均值二個標準差，且獲利成長以及大陸調控鋼鐵產能的利多也已經反映在股價上，即使基本面強勁，評價面也已經滿足。對於這項說法，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，中鋼淨值約在18-19元之間，目前是18.98元，過去大約都在股價淨值比1倍附近，但以今日收盤價39.1元來看，已經在2倍左右，對景氣循環股來說，略為偏高。

中鋼這一波漲幅超過5成，最高來到41.95元，創12年來新高，陳昆仁指出，觀察其他國際大廠，例如美國鋼鐵即便有美國基礎建設的利多，但美國鋼鐵股價並未創新高，大陸寶鋼也是有基建利多，但股價在3月創高後，現在也回到震盪行情，台灣這波傳產原物料行情股幾乎都是4月一波漲到底，且目前還在創新高，並不是要看衰這些漲多個股，只是適度進行整理，對未來走勢發展反而更健康，提醒現在這個時間點不要再追高，因為風險確實高了一點。

啟發投顧副總經理李永年指出，中鋼在上周四爆出54萬張的大量，股價在創近期新高41.95元後拉回，留了一根長長的上影線，後續經過這兩天的交易，成交量縮小，但當天的上影線並未收復，就技術面與量價關係來講，是比較不利的。

陳昆仁也表示，中鋼上周四這根爆大量、帶上影線的黑K棒應該是當沖客沖出來的，就技術面而言，要尊重上周四這根帶量的壓力，且今日股價又下跌2.2%，反觀中鴻、大成鋼、新光鋼都沒有上周四那個情形，因此提醒投資人還是要注意，畢竟龍頭股開始休息，創高的動能、題材就會有一點點失溫，但就中長線而言，鋼鐵股仍然有利多。

(中時新聞網)