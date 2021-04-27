文化局首度與11所學校合作，走進校園推廣文化資產。（新北市文化局提供）

新北市指定登錄的有形文化資產計196處，無形文化資產計51件，為增進保護文化資產的觀念，新北市文化局首度與11所學校合作，走進校園推廣文化資產，並前往偏鄉學校示演北管和布袋戲，今（27）日在國定古蹟林本源園邸同步舉辦系列展演活動，邀請學童近距離欣賞文化資產，了解有形、無形文化資產的分別。

新北市副市長謝政達表示，文化資產或多或少應其高度專業性，而與大眾產生距離。為讓學童對在地文資不再感到陌生。今年首次與板橋、土城、樹林、三重、三芝、金山、坪林、林口、新店、萬里與烏來區學校合作，更特別前進本市極偏的福山國小，希望將珍貴的文化資產與傳統藝術引進校園，持續挖掘學校周邊的文資小故事。

文化局表示，除了走入校園推廣文化資產，同時也邀請6所學校學生走進古蹟，欣賞傳統工藝聯展及京胡、布袋戲等演出。另外，為創新古蹟導覽體驗，位於府中古城區的林家花園還特別推出沉浸式劇場《西城故事》，邀請板橋中山國小3個班級師生搶先體驗。

《西城故事》是Happy ending版本的《羅密歐與朱麗葉》，背景移至18世紀中期的漳泉械鬥，融合林家故事並以現代話劇模式的演出，讓觀眾在表演者的帶領下，遊走於園內各個景點，挑戰古蹟感官新體驗。

新北市4至6月推出文化資產系列展演活動，林家花園也將在5至6月舉辦品牌活動，詳細資訊可查詢文化局官網（https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／）。

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