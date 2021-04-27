台中市議會27召開第三屆第五次定期會專案報告，民進黨市議員江肇國針對捷運綠線通車運量質詢。江肇國指出，捷運試營運30天期間總運量達213萬人次，平均每日達到7萬人，高於預估的5萬1,000人次；而本月25日通車兩天平均人次崩盤到3萬3000人次，大跌54％。

台中捷運公司表示，捷運綠線自4月25日中午12時正式通車後，因為開始收費而恢復營運常態，中捷公司預估捷運通車首年平均日運量為5萬1500人次，平日運量約3萬至4萬人次，假日運量約5萬至6萬人次，通車首日為週日，但營運時間僅12個小時；另依照試營運的經驗，週一與週二的運量通常較低，約為試營運期間的5成至6成，因此通車首兩日運量尚符合預期的低標。

江肇國表示，捷運綠線從3月25日試營運到4月23日為期30天，總人次2,137,074人次，平均每日71,235人次，運量高於預估的51,000人次；但是，4月25日通車當天的人次下降到37,534人次，隔日為第一天平日營運(26)人次崩盤到28,483人次，平均下降了54％。江肇國強調，只有單一路線的捷運，虧損是可以預期的，但是如何把虧損縮小，才是最大的挑戰，不能認為一定虧損就擺爛，把自己的責任都往外推。

江肇國指出，綠線提出主題車站、販售紀念商品、舉辦演唱會以慶祝通車，但這些活動看來只是在歌頌市長的政績，並沒有辦法有效提高運量。江肇國直指，如果中捷綠線的票箱收入遠不如預期，再加上聯合開發案的進度嚴重落後，財務繼續大量虧損，恐怕會影響報給中央的藍線與橘線計畫，讓中央質疑臺中是否有經營捷運的能力，呼籲市府與中捷公司務必持續思考運量的提升。

交通局長葉昭甫說，18個捷運站內都設置公車轉乘資訊，並配合捷運通車時程，針對新興重劃區、水湳經貿園區、精密機械科技創新園區等新闢捷運接駁公車路線，既有公車路線則微調行駛動線，縮短民眾轉乘捷運的步行距離；同時，針對與捷運高重疊的公車路線進行裁切及轉型，調整行駛動線至鄰近道路，透過公車路線調整，便利民眾轉乘公車及捷運。

葉昭甫強調，台中市於去年底啟動「iBike倍增計畫」，全面升級系統為「YouBike2.0」，再新增1,000站，第一波優先於捷運、火車沿線方圓範圍內規劃站點，捷運站出入口皆已設置YouBike2.0租賃站，並於周邊1公里內啟用營運96站起訖點；經統計捷運試營運前後公共自行車租借人次，YouBike2.0捷運站租借人次平均增加137％、捷運周邊租借人次平均增加44％，其中前三大熱門租賃站為捷運水安宮站、捷運文心櫻花站及捷運市政府站。

(中時 )