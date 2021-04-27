女星辜莞允（Nono）外型甜美、身材火辣，前年爆出偷拍好友鮪魚（徐瑋吟）事件鬧上法院後，演藝事業幾乎停擺，已鮮少出現在螢光幕前，但她仍不時會在社群網站分享生活點滴，日前她曬出一段和愛犬玩耍的影片，卻被發現上衣下滑，差一點走光。

辜莞允日前在IG貼出一段和愛犬巴古玩的影片，只見她整個人靠在巴古身上，露出甜美笑容，而巴古則露出無奈表情，反差相當逗趣，更有粉絲眼尖發現，辜莞允穿著低胸上衣，不但露出深邃事業線，在和巴古玩的時候，衣服漸漸往下滑，讓她差點露點走光，十分驚險。

辜莞允和愛犬玩，衣服下滑差點走光。（圖／翻攝自IG）

辜莞允之前因為一支電玩廣告「一叫成名」，被網友封為尖叫妹，之後又因為「國旗遮胸為中華隊加油」等事蹟爆紅，是不少男性心中的性感女神，前年爆出偷拍好友鮪魚，雖然最後因證據不足獲不起訴處分，但形象已受到影響，演藝工作也全被退。

去年網上曾瘋傳網美圈陪睡價目表，她也被捲入其中，讓她忍不住無奈發聲，「隨便的誰，發的隨便的圖，都可以拿來討論？？看不懂耶？？？」

(中時新聞網)